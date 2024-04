Beppe Vessicchio: "Se Amadeus mi chiama, lo seguo al Nove"

Musica

Sanremo, i possibili conduttori post Amadeus: da Cattelan a Pausini

Non ha fatto in tempo a scendere il sipario sulla 74ma edizione del Festival che già si scommette su chi sarà il successore di Amadeus. Tra i nomi più gettonati nei pronostici della rete, ci sono sia quelli di conduttori televisivi come Paolo Bonolis e Carlo Conti sia quelli di cantanti come Laura Pausini. Ecco tutti i nomi papabili per prendere le redini della kermesse sanremese

Tra i nomi più citati, spicca quello di Paolo Bonolis. Il conduttore televisivo di successo potrebbe essere richiamato dalla Rai per la conduzione del prossimo Festival di Sanremo, esperienza che ha già fatto nel 2005 e nel 2009