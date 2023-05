1/15 Immagine tratta dal profilo Instagram @dilettaleotta

Diletta Leotta, in attesa del suo primo figlio, è al settimo cielo e dallo scorso marzo, da quando ha dato l'annuncio ufficiale della sua gravidanza, ha iniziato a pubblicare foto in cui mostra i progressi del suo pancione. Felice come non mai, ha recentemente postato uno scatto in cui posa con un completo sportivo, top a canotta e leggings color carne, un look pratico che ha adottato nei momenti di relax lontano dai riflettori e che esalta le sue nuove curve

