La stampa spagnola ne è certa: la storia tra i due sarebbe al capolinea. Tanto che, il calciatore, avrebbe preso casa a pochi metri di distanza da quella in cui vivono l'influencer e i figli

All'inizio del 2025, Alice Campello e Alvaro Morata erano tornati insieme dopo un periodo di lontananza. Sembravano destinati a non lasciarsi più ma, secondo le notizie riportate da Hola!, qualcosa si sarebbe rotto di nuovo.

Alvaro Morata via da casa?

Secondo la stampa spagnola, Alvaro Morata non vivrebbe più nella stessa casa di Alice Campello e dei loro quattro figli. Il magazine spagnolo Hola! ha pubblicato alcune foto che lo ritraggono lo scorso 9 gennaio, giorno del compleanno di sua figlia Bella, mentre suona il campanello della casa in cui - fino a poco tempo fa - viveva. Uno dei gemelli gli avrebbe aperto la porta, per poi entrare insieme a lui nel portocino di una casa poco distante. Tuttavia, ad oggi, né Alvaro né Alice hanno confermato la separazione.

Un anno difficile

Ciò che è certo, è che - per entrambi - il 2025 è stato complesso. "Quest'anno è stato pieno di momenti belli e altri che mi hanno messa alla prova. Oggi, più che mai, sono convinta che anche le esperienze difficili siano necessarie per diventare la versione migliore di noi stessi", ha scritto Alice lo scorso dicembre su Instagram. Alvaro, invece, ha definito il 2025 "un anno personalmente e professionalmente difficile, uno di quelli che ti scuotono nel profondo e ti costringono ad affrontare te stesso a testa alta". Il calciatore ha poi spiegato d'aver imparato a non portare più il peso dei giudizi altrui, e l'opinione di chi non lo conosce. "Ho imparato ad amarmi di più, a pensare a me stesso senza sentirmi in colpa e a vivere in modo più autentico. Ho capito che non ho bisogno di dimostrare nulla a nessuno. Chi mi cammina accanto e mi conosce veramente, lo sa".