Diletta Leotta e Loris Karius hanno rivelato il sesso del bambino

Mentre Diletta Leotta , 31 anni, e il compagno Loris Karius , 29 anni, sorridono tra fluttuanti cuori rosa durante una festa in famiglia, la cicogna decorata sulla torta stringe nel becco un fagottino dello stesso colore. "Sorprese di Pasqua" ha scritto la giornalista nella didascalia del post Instagram nel quale ha annunciato il sesso del bambino in arrivo: una femmina . Lo slideshow include anche un video nel quale una parente esclama: “Per la cuginetta che sta arrivando!”.

LA STORIA D'AMORE

La coppia formata dalla conduttrice di DAZN e dal portiere del Newcastle si è conosciuta in Inghilterra durante un viaggio studio fatto dalla giornalista per perfezionare l’inglese e si frequenta da quasi un anno. I due sono usciti allo scoperto con una story Instagram nella quale pedalavano nella campagna tra sorrisi e braccia spalancate verso il cielo. Leotta e Karius hanno poi annunciato la gravidanza ai fan con un romantico video colmo di baci e abbracci e accompagnato dalla didascalia “vi dobbiamo dire una cosa...ma lo sapete già. Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia. Soon we'll be three”. L'ultima condivisione social del lieto evento è avvenuta con una foto della futura mamma, scattata sulla spiaggia di Dubai e intitolata “la nostra prima vacanza insieme”.