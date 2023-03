Diletta Leotta incinta, la prima foto social della gravidanza

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

“La nostra prima vacanza insieme”. Diletta Leotta, avvolta in un costume rosso sulla riva del mare di Dubai, rivolge un tenero sorriso al bebè che porta in grembo. A completare la prima immagine della gravidanza diffusa su Instagram dalla conduttrice di DAZN, un prendisole di pizzo bianco fluttua tra i raggi del tramonto. Solo pochi giorni fa la giornalista e il compagno, il portiere del Newcastle Loris Karius, avevano condiviso con i fan la lieta notizia in un romantico video colmo di baci e abbracci accompagnato dalla didascalia “vi dobbiamo dire una cosa...ma lo sapete già. Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia. Soon we'll be three”. Ora, in un'immagine scattata nella luce dello stesso tramonto e nella stessa postura della compagna, anche il futuro papà celebra l’arrivo del bambino.