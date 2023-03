Diletta Leotta è incinta: l'annuncio ufficiale su Instagram

La conduttrice tv ha reso nota la gravidanza con un video accompagnato dal post: “Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia. Soon we’ll be three!”

Diletta Leotta è incinta. La giornalista televisiva e il calciatore tedesco Loris Karius lo hanno annunciato insieme sulle rispettive pagine Instagram. "Vi dobbiamo dire una cosa... ma lo sapete già. Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia. Soon we'll be three", si legge nel post, accompagnato da un cuoricino e da un video in cui in cui la conduttrice di Dazn e il portiere del Newcastle, legati sentimentalmente da ottobre, si abbracciano teneramente. Già da qualche settimana si parlava della possibile gravidanza di Leotta. Dopo varie speculazioni, alcune foto scattate giorni fa dai paparazzi non erano passate inosservate: i fan avevano notato una nuova silouhette che aveva reso i pettegolezzi ancora più insistenti.

La carriera e gli amori di Diletta Leotta

vedi anche

Diletta Leotta, compleanno a bordo piscina tra amici vip

Diletta Leotta è nata a Catania, il 16 agosto 1991. Ancora prima di laurearsi in Giurisprudenza all’Università LUISS di Roma muove i primi passi nel mondo televisivo, già in ambito sportivo: a soli 17 anni inizia a collaborare con l’emittente regionale Antenna Sicilia. Arriva a Mediaset nel 2011, poi passa a Sky. Dopo essersi occupata di meteo, nel 2014 è conduttrice del programma RDS Academy su Sky Uno. Nel 2015 inizia a lavorare a Sky Sport e l’anno dopo è al timone, insieme a Ilaria D’Amico, della programmazione speciale sugli Europei. Resta a Sky fino al 2018, quando passa a DAZN. Tra le altre cose, nel 2020 è stata co-conduttrice del Festival di Sanremo insieme ad Amadeus, per la prima e l’ultima serata di quell’edizione. La sua relazione con Karius è iniziata poco dopo la rottura con l'attore e modello turco Can Yaman. Prima ancora era stata fidanzata con il pugile Daniele Scardina. Tra le sue altre frequentazioni si ricordano quella con l'imprenditore Ryan Friedkin e quella con il modello Giacomo Cavalli.

Karius, dal Magonza al Newcastle

Loris Karius è due anni più giovane di Leotta: è nato il 22 giugno 1993, nella cittadina tedesca di Biberach an der Riß. Gioca nelle Giovanili dell’Ulma, dello Stoccarda, del Manchester City e del Magonza, con cui esordisce in Bundesliga nel 2012. Nel 2016 viene acquistato dal Liverpool: di quella esperienza i tifosi ricorderanno soprattutto i suoi errori in finale di Champions League 2018. Da allora un eterno girovagare tra la Premier, dove non è stato più schierato, la Germania e la Turchia, dove ha giocato per Union Berlin e Besiktas. Di poche settimane fa il suo ritorno in campo, con il Newcastle, nella finale di Carabao Cup contro lo United: tre gol presi ma i complimenti di tutti, anche di Diletta, a bordo campo a seguire il suo fidanzato.