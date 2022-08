Diletta Leotta, compleanno a bordo piscina tra amici vip

I 31 sono i nuovi...13. Sulla torta per il suo compleanno, Diletta Leotta ha deciso di scherzare invertendo le candeline con i due numeri in una serata in cui è apparsa raggiante, almeno a giudicare dalle storie Instagram degli invitati. Per festeggiare degnamente lo scavallamento dei trenta, la conduttrice si è regalata una festa a bordo piscina nel suo buen retiro di Porto Cervo, attorniata dalle persone a lei più care. Un party probabilmente tanto desiderato da farle venir voglia di anticiparlo visto che si è tenuto a Ferragosto, un giorno prima di quanto previsto (Diletta è nata il 16 agosto 1991).

31 portati benissimo

Il compleanno di Diletta Leotta è ormai una data da segnare con il circoletto rosso per i suoi 8 milioni e passa di followers (contando solo Instagram). Le sue feste negli ultimi anni non solo hanno infatti sempre regalato momenti simpatici ma hanno pure mostrato ogni volta un parterre di invitati speciali da far impallidire i migliori eventi. Quest'anno la ragazza catanese ha preferito tuttavia non raccontare molto del suo party, limitandosi a ripostare le storie degli amici presenti. Forse lo ha fatto per godersi meglio la festa o forse perché sapeva che a registrare tutto c'erano già reporter d'eccezione come Elodie. La cantante di Tribale non è stata l'unica celebrità presente visto che al compleanno non è mancata neanche la schermitrice Rossella Fiamingo, conterranea e amica storica di Leotta.

Agli amanti del gossip non è poi sfuggita la presenza di Giacomo Cavalli al fianco della festeggiata. Il modello bresciano, classe 1994 e una laurea in Economia e Gestione Aziendale, sarebbe il nuovo amore di Diletta. I due non hanno mai confermato le voci su un loro flirt ma ormai è certo che tra la conduttrice e l'appassionato di vela (è figlio d'arte, il padre è il velista Beppe Cavalli) ci sia una grande complicità. Il popolo dei social ha già dato intanto la propria approvazione a un'eventuale relazione, creando a tempo di record una fanpage dedicata all'eventuale nuova coppia. Se son rose fioriranno.

D'altronde Diletta, impeccabile nel suo luccicante abito azzurro dalla coraggiosa scollatura, non ha fretta e fa bene. Da come è arrivata ai 31 anni si può tranquillamente dire che non deve avere ansie per il passare del tempo.