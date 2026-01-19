Supermagic Elementi, la migliore magia internazionale arriva a Roma

Arriva a Roma Supermagic Elementi, il più grande spettacolo di magia in Europa. Dal 22 gennaio all’8 febbraio 2026, l’Auditorium della Conciliazione ospita la 22esima edizione di questo evento di due ore di magia dal vivo.

Il titolo di quest’anno è ispirato ai quattro elementi – aria, acqua, fuoco e terra – evocati attraverso le discipline dell’arte magica.

Gli artisti

130 gli artisti di fama mondiale e oltre 280.000 spettatori nelle precedenti edizioni. A Roma quest'anno un cast proveniente da sette nazioni con 16 artisti di fama internazionale.

Dal Canada Darcy Oake, considerato uno degli illusionisti più innovativi al mondo, vincitore di prestigiosi premi come il Mandrake d’Or a Parigi e noto per le sue apparizioni televisive, tra cui Britain’s Got Talent (oltre 200 milioni di visualizzazioni).

Tedesco è invece il giovanissimo prestigiatore Maurice Grange, attuale campione europeo di manipolazione. La sua esibizione è il frutto di dedizione, passione e instancabile allenamento, qualità che gli permettono di destreggiarsi con straordinaria abilità in questa difficile arte.

Dalla Francia arriva Xavier Mortimer, artista visionario e originale illusionista, creativo anche sui social, dove trasforma l’arte della magia in emozione digitale e la riporta dal mondo virtuale al palcoscenico reale. Vincitore del Mandrake d’Or e più volte premiato dal Las Vegas Review Journal come “Best Magic Show”, conquista il pubblico con numeri di magia capaci di suscitare stupore e rendere ogni esibizione un’esperienza indimenticabile.

Il fascino nordico della Finlandia è presente in Jay & Jade Niemi, una coppia di charme che rende ogni performance unica ed incantevole. Jay raffinato prestigiatore finlandese, è noto per le sue esibizioni nei più prestigiosi spettacoli e varietà internazionali, che emozionano ogni anno milioni di spettatori con apparizioni impossibili di colombe e splendidi pappagalli.

Non poteva poi mancare a Supermagic il brillante illusionista tedesco Topas, vincitore di numerosi premi e due volte campione del mondo di magia. Con oltre vent’anni di carriera, ha conquistato il pubblico internazionale con spettacoli che intrecciano tecnica impeccabile, creatività, musica e innovazione.

L’Italia sarà rappresentata da due nomi d’eccezione: Paolo Carta & Sara. Paolo è un brillante illusionista e inventore di straordinarie illusioni, Cavaliere della Repubblica per meriti artistici. Ha ricevuto numerosi premi internazionali, ha collaborato come consulente magico per grandi musical e spettacoli. Insieme a sua moglie Sara conquistano il pubblico di tutto il mondo con creatività, inventiva e sorprendente capacità di meravigliare.

L’altro talento italiano in programma è il giovane prestigiatore Matteo Fraziano, vincitore di Tu Sì Que Vales nel 2024.

Un tocco di comicità sarà invece portato da Jimmy Delp, bizzarro prestigiatore comico francese, vincitore di numerosi premi e vicecampione di Francia di magia. Si è esibito in teatri e festival di tutto il mondo, dalla Corea del Sud fino a Hollywood.

A guidare questo grande evento, ancora una volta, sarà Remo Pannain, ideatore e anima di Supermagic. Noto avvocato penalista romano, appassionato all’arte della prestigiazione sin da bambino, Remo è un raffinato prestigiatore ed ha vinto numerosi premi nazionali e internazionali.

E infine, per chi volesse vivere l’evento in modo ancora più esclusivo, viene proposta la Supermagic VIP Experience: un percorso magico riservato, che include i migliori posti di Poltronissima, un ingresso anticipato con rinfresco di benvenuto, uno spettacolo riservato a distanza ravvicinata, la visita al backstage guidata da un artista di Supermagic, una locandina autografata dal cast dello spettacolo e un regalo da esclusivo da collezione.

Dopo Roma, lo spettacolo proseguirà al Teatro Alfieri di Torino dal 13 al 15 febbraio.