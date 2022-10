4/12 Foto di Virginia Bettoja

Palco vuoto, un pianoforte e dei fiori. E’ la scena che fa da sfondo all’esibizione di Lucrezia, che interpreta "Can't take my eyes off you" di Frankie Valli. Ambra è soddisfatta dell’esibizione della concorrente del suo Roster, ma i colleghi al tavolo della giuria non sembrano essere dello stesso avviso. Lucrezia è la meno votata della prima manche.

Lucrezia canta il suo cavallo di battaglia