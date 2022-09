17/45 Foto di Virginia Bettoja

Beatrice Maria Visconti (in arte Beatrice Quinta) evoca gli spiriti dei suoi ex e subito dopo... inciampa sul palco! La palermitana, appassionata della wave anni Settanta dei Depeche Mode e di David Bowie e delle scintillanti coreografie di Britney Spears e Lady Gaga, esplode con l’inedito elettropop Se$$o. Il brano sembra raccontare una donna che non vuole legami, un tema "antico" per i giudici, ma in realtà la protagonista è una "sottona". La rivelazione piace: per Ambra, Dargen e Fedez è sì, anche se per Rkomi è no. Commossa, Beatrice abbraccia i suoi amici

X Factor, Omar fa emozionare il pubblico con il suo inedito