1/26

Nella nuova giuria di XF2022, Ambra Angiolini (classe 1977), è pronta per una nuova avventura in tv. L'attrice vanta una brillante carriera tra tv, cinema e musica. Ha partecipato a oltre 30 show televisivi, lavorato al cinema con registi come Ferzan Özpetek, Cristina Comencini, Paolo Genovese, Carlo Vanzina, Marco Bellocchio, Stefano Benni e molti altri. E ancora, ha scritto un romanzo (InFame, nel 2020, edito da Rizzoli) - Credits: Web Photo





Ambra Angiolini al tavolo dei giudici di X Factor 2022