3/16 Immagine tratta dal profilo Instagram @francesca_michielin

Nella serata dedicata alle cover, Francesca Michelin si è esibita inisieme ad Emma in "Baby One More Time" di Britney Spears. "Io e Francesca Michielin nel balletto di Britney Spears? Non sarà come ve lo aspettate", le parole dell'ex giudice di XF Emma

Francesca Michielin è il volto di Sky Nature