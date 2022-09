X Factor 2022, le Audizioni: cos'è successo nella prima puntata. FOTO

17/23

Da Catania a Vicenza al palco di XF con una storia intensa da raccontare, i fratelli STT portano ai giudici il brano 'Oh mama'. 'Questo inedito parla di quando siamo stati sfrattati e ospitati in una cantina'. Fedez non trattiene le lacrime e si commuove per la verità delle parole. Per Ambra: 'Non c'è bisogno di fare altro che quello che avete fatto'. Sono 4 i sì che si sciolgono in un toccante e lunghissimo abbraccio tra i due talenti in gara

Guarda il video 'Audizioni di XF 2022, la storia degli STT commuove Fedez'