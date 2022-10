X Factor 2022, i giudici pronti ai Live: non ci saranno sconti. VIDEO

Arrivano i Live di X Factor 2022 e i quattro giudici si preparano alla gara: Ambra Angiolini, Fedez, Rkomi e Dargen D’Amico hanno lanciato i loro guanti di sfida. Ecco le interviste Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

L’attesa è quasi finita: giovedì 27 ottobre iniziano i Live di X Factor 2022, l'appuntamento è su Sky Uno e NOW. Sul palco del teatro Repower di Assago i riflettori sono puntati sui dodici artisti in gara, la conduttrice Francesca Michielin e su due super ospiti: Elisa e Dardust. I quattro giudici Ambra Angiolini, Fedez, Rkomi e Dargen D’Amico sono pronti, determinati e agguerriti. Sono arrivati alla conferenza stampa più in forma che mai, presentando ognuno la propria squadra e regalando piccoli assaggi battaglieri di quello che potrebbe succedere da domani fino al giorno della finalissima al Mediolanum Forum di Assago.

Dargen: "Sono nato competitivo" approfondimento Francesca Michielin, da vincitrice di X Factor a conduttrice di XF2022 “Non vi conviene farmi arrabbiare”, dice in una clip diventata virale sui social Jacopo Matteo Luca D'Amico, in arte Dargen D’Amico, mentre sventola un ventaglio. Dopo il successo del brano Dove si balla, il rapper milanese è pronto a portare al tavolo dei giudici di X Factor 2022 la sua esperienza fuori dagli schermi e il suo affilato senso dell’ironia. “La competizione non la sento – dichiara al microfono di Sky TG24 – perché la mia squadra è troppo forte rispetto a quella degli altri: farò la mia gara e gli altri resteranno dietro a soffiare”. Beatrice Quinta, Disco Club Paradiso e Matteo Orsi sono i talenti su cui Dargen ha deciso di puntare. “Vorrei che arrivasse al pubblico il loro spirito”, spiega. “Visto che è la prima volta che faccio il giudice di X Factor, volevo di fronte a me tre possibilità di musica vicine alla mia visione: tre punti di partenza, progetti in costruzione che possano andare al di là del programma”.

Fedez: "Mi sto godendo l'esperienza a pieno" approfondimento Fedez torna a X Factor 2022, la prima volta da giudice nel 2014. FOTO I battibecchi più accesi, a quanto ci è dato intendere, potrebbero nascere tra Fedez e Dargen. “Con Jacopo ci conosciamo molto bene” ha spiegato Fedez, ritornato dopo tre anni nel ruolo di giudice. “È facile indovinare quali scintille possano accendersi tra noi. Ma in fondo i Live sono imprevedibili, per questo bisogna fare attenzione a tutti”. In vista della prima prova in diretta, Fedez ha scelto di affidare ai suoi tre talenti - Dadà, Linda Riverditi e Omini – brani vicini al loro repertorio, per metterli a loro agio e iniziare a farli ambientare. “Il primo live non si scorda mai – ricorda il giudice – e stiamo lavorando in modo tale da far incontrare le nostre sfumature caratteriali e tirare fuori il meglio”. In ogni caso, sulla sua determinazione non ci sono dubbi: “Gioco per vincere” afferma il rapper.

Rkomi: "Pronto a rispondere agli attacchi" approfondimento X Factor 2022, al via i Live: ospiti Dardust ed Elisa Rkomi, al secolo Mirko Martorana, alla sua prima esperienza da giudice, fino ad ora ha dimostrato una sensibilità fuori dal comune nel trattare con le giovani promesse della musica in gara. Eppure, anche lui è pronto a entrare nel gioco e sfoderare le armi migliori. “Sono ancora calmo – dice il giudice – prima che inizino gli attacchi da parte di Federico, Jacopo e Ambra. Deve ancora uscire il mio lato competitivo, che di solito è molto accentuato”. La sua squadra, composta da Iako, Joėlle e Santi Francesi, sembra essere una delle più temute per il livello di partenza dei talenti. “Per ora mi sto molto divertendo con i ragazzi: stiamo facendo un lavoro di rielaborazione delle sonorità e dei gusti di ognuno”. Sicuramente Rkomi non ha sottovalutato l’impegno, anzi, ammette di star vivendo tutta l’esperienza in modo particolarmente intenso. “Voglio lasciare loro gli strumenti adatti per affrontare nella maniera giusta l’emotività, per crescere e proseguire nel percorso”.

Ambra: "Da giovedì ci sarà tempesta" approfondimento Ambra Angiolini, giudice di X Factor 2022. FOTO “Hai presente la calma prima della tempesta? Eccomi qua”, sentenzia Ambra Angiolini, anche per lei è la prima volta da giudice di X Factor, ma non per questo è meno agguerrita degli altri, anzi. Ha le idee molto chiare sul tipo di musica che vuole portare sul palco. “L’ X Factor – spiega – è quel qualcosa che quando ascolti una persona cantare e chiudi gli occhi, senti che può essere lei e soltanto lei. Io credo di avere personaggi così nella mia squadra”. I suoi tre talenti sono Lucrezia Maria Fioritti, Matteo Siffredi e Tropea: con questi ultimi il feeling non è stato immediato, ma la giudice non si è certo tirata indietro di fronte alla sfida. “Siamo i divergenti emotivi – conclude – e il mio modo di guidarli è dare i consigli per farli emergere”.