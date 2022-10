20/31 Foto di Virginia Bettoja

Alle Audition la cover di Nothing breaks like a heart di Miley Cyrus ha scatenato una standing ovation e tolto il fiato ai giudici, che hanno premiato Giorgia con 4 sì. Ai Bootcamp la strabiliante performance nella cover di Save your tears di The Weeknd ha ispirato Rkomi: “Sei in grado di incantare e di trasformare ogni canzone in una canzone d’amore”. Alle Last Call, l'interpretazione di People help the people dei Cherry Ghost nella versione di Birdy ha generato un'altra standing ovation

XF 2022: I The Violet End non superano le Last Call di Rkomi