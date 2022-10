X Factor 2022, stasera iniziano i Live: ospiti e anticipazioni

La sfida entra nel vivo a X Factor 2022 , lo show Sky Original prodotto da Fremantle: dopo 6 settimane di selezioni tesissime, ora la musica si fa dal vivo, sul palco del Teatro Repower di Milano . Ospiti della prima puntata Elisa e Dardust. I Live Show saranno ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go

Il secondo Live di X Factor, in programma giovedì 3 novembre, sarà invece una puntata a tema, dal titolo “MTV generation”: i giudici assegneranno ai loro cantanti i brani iconici di un'epoca d'oro della musica in televisione. Una serata evento all'insegna della celebrazione di artisti, generi e videoclip che hanno fatto la storia degli anni Novanta. Sarà anche l'occasione per celebrare i nuovi grandi impegni di MTV, a partire dai prossimi MTV EMA 2022 di Dusseldorf del 13 novembre. Per l'occasione, in platea ci saranno alcuni dei Vj che hanno fatto la storia di MTV.

Per i giudici la scelta dei 3 componenti da portare in squadra è stata complessa e sentita, tutti si sono lasciati guidare dal loro istinto e dalle proprie esperienze per individuare i progetti artistici e musicali per loro più convincenti, unica chiave per compiere la scelta decisiva nelle ultime Last Call. E così Fedez porta nella sua squadra Gaia Eleonora Cipollaro (in arte Dadà), Linda e gli Omini; Ambra schiera Matteo Siffredi, Tropea e Lucrezia Maria Fioritti; Dargen invece fa scendere in campo Beatrice Maria Visconti (in arte Beatrice Quinta), Matteo Orsi e i Disco Club Paradiso; per Rkomi ci saranno Jacopo Rossetto (in arte Iako), Santi Francesi e Giorgia Turcato (Joėlle). Nel corso del primo Live, gli artisti in gara saranno divisi in due manche in cui proporranno cover di brani di artisti popolarissimi della scena musicale italiana e internazionale.

La sfida entra nel vivo a X Factor 2022 ( GUARDA LO SPECIALE ) , lo show Sky Original prodotto da Fremantle: dopo 6 settimane di selezioni tesissime, ora la musica si fa dal vivo, sul palco del Teatro Repower di Milano. Da giovedì 27 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, partono i Live con una giuria formata da Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi. Ognuno alla guida di 4 roster eterogenei, con almeno una band per squadra, per 12 concorrenti in totale, realizzando una fotografia della scena musicale contemporanea. Tutti determinati ad arrivare alla vittoria finale. A condurre lo show Francesca Michielin che arriva giovedì alla sua prima diretta televisiva da conduttrice, dopo aver accompagnato nelle prime fasi giudici e artisti in gara con empatia ed ironia.

Gli ospiti



La stagione di X Factor 2022 sarà ricca, puntata dopo puntata, di ospiti straordinari e ciascuno darà vita ad una performance realizzata in esclusiva per il programma. Ospite del primo Live sarà Elisa, reduce dal successo del suo ultimo album “Back to the future” e da un’estate in tour nel segno del sold out. A #XF2022 presenterà un set esclusivo per presentare in anteprima un piccolo assaggio di quello che, dal 1 dicembre, sarà il suo nuovo spettacolo live dal titolo “An Intimate Night”: la tournée nei teatri con nuovi arrangiamenti, pensati per la magica atmosfera natalizia con una formazione speciale composta da chitarra, pianoforte e quintetto d'archi. E ancora, sempre nel corso della prima puntata, Dardust, in anteprima dal vivo, proporrà un medley inedito estratto da “Duality”, il suo nuovo lavoro in uscita il 28 ottobre, un doppio album in cui, per la prima volta, scinde i suoi due regni in due esperienze parallele e allo stesso tempo convergenti. Dardust è il pianista italiano tra i più ascoltati al mondo e pioniere della musica classica alternativa e nel 2023 tornerà dal vivo con un tour in Italia e in Europa.

Nella terza puntata sarà poi il momento del super ospite internazionale YUNGBLUD, la nuova star inglese del rock con oltre 3,5 miliardi di stream totali, il cui nuovo album dal titolo “Yungblud” ha debuttato alla prima posizione nella classifica in Gran Bretagna, Australia, Irlanda e in Nuova Zelanda. Icona rock n’roll per la generazione Z, ha ricevuto gli elogi di leggende del rock come Mick Jagger, Ozzy Osbourne, Steve Jones e Dave Grohl.

Il team creativo

Nel team creativo che prima immagina e poi crea concretamente lo show musicale e televisivo, confermati Laccio e Shake, esponenti del Modulo Project, community artistica che si è distinta negli anni per il successo riscontrato nel mondo dello spettacolo e dell’entertainment. Per la Finale di questa edizione, X Factor tornerà al Mediolanum Forum per un ultimo spettacolare e intensissimo Live Show che decreterà il vincitore di questa edizione.

l'ante factor

Tornano anche quest’anno anche i due appuntamenti che accompagnano, come da tradizione, i Live: è già in onda il Daily, il racconto giorno per giorno del lavoro di ogni concorrente e dei giudici, dall’assegnazione alle prove, fino all’esibizione in diretta e ai commenti post puntata, ma anche le immagini della loro quotidianità raccolte in prima persona attraverso i propri smartphone anche nel Loft, dove i ragazzi quest’anno torneranno a vivere; e po, da giovedì 27, ripartirà Hot Factor, condotto sempre da Paola Di Benedetto, una delle voci più apprezzate di RTL 102.5, tra i media partner di #XF2022, che guiderà lo spazio dedicato ai commenti a caldo di giudici e concorrenti subito dopo la fine dello show. Quest’anno, poi, ci sarà l’Ante Factor, un appuntamento che precederà le puntate dei Live Show e racconterà le emozioni in diretta dal backstage di X Factor. Insieme ancora a Paola Di Benedetto a partire dal primo Live alle ore 21.10 su Sky Uno e in streaming su NOW. I Live Show di X Factor 2022 saranno ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go; il mercoledì successivo al primo on air saranno poi proposti in prima serata su TV8.

Il programma è realizzato nel pieno rispetto della normativa relativa alle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e delle direttive previste dal Protocollo condiviso per la tutela dei lavoratori del settore cine-audiovisivo del 07/07/2020.

LE SQUADRE

Quelle al via giovedì 27 saranno sette serate di grande musica live che porteranno alla proclamazione del vincitore dell’edizione 2022 di X Factor. Un percorso nel quale ogni giudice e ogni roster saranno come di consueto affiancati da un producer: insieme ogni settimana sceglieranno e assegneranno i brani ai ragazzi in gara, prepareranno con loro le performance in sala prove e le affineranno per arrivare al Live del giovedì sera. Il roster di Fedez mette al centro l’esuberanza e l’energia dei giovanissimi Omini, la sensibilità di Linda Riverditi e la voglia di contaminare mondi musicali diversi tra loro di Dadà. Ad accompagnare nel percorso la squadra sarà il producer Iacopo Sinigaglia.

Dadà (Gaia Eleonora Cipollaro) Unisce cultura napoletana e world music con contaminazioni club ed elettroniche. Nel suo background musicale ha lavorato per altri artisti come autrice e compositrice. Nell’estate 2022 esce Aumm Aumm, collaborazione con i dj/producer AckeejuiceRockers.

Linda Riverditi Nata nel 2003 ad Alba (Cuneo), a soli 7 anni si avvicina alla musica grazie all’ascolto dei Queen. Il suo percorso musicale prende il via intorno ai 14 anni quando si approccia allo studio del pianoforte.

Omini Julian Loggia al basso e alla voce, Zak Loggia alla chitarra e ai cori e Mattia Fratucelli alla batteria. Nascono nel 2015 come The Minis. Hanno all’attivo decine di live nei più grandi festival italiani, come Home Festival, Apolide, Siren Festival, Stupinigi Sonic Park e ad aprire artisti del calibro di Caparezza, Baustelle, Statuto.

Il roster di Ambra mette in evidenza tre differenti anime musicali, la fragilità di Matteo Siffredi, la poliedricità dei Tropea e il cantautorato di Lucrezia Maria Fioritti. Con Ambra lavorerà il producer Simone Privitera.

Matteo Siffredi Il progetto di Matteo, classe 2001, nasce una sera di febbraio del 2021 in un garage con amici. La sua musica è vertigine, un insieme di colori non definiti, inizia a suonare in tenera età chitarra e pianoforte e a 16 anni scopre la sua voce e un nuovo modo per raccontare storie.

Tropea Sono una band pop di Milano nata nel 2017. Dicono di loro che sono uno dei live più coinvolgenti del panorama indipendente. Attraverso le loro canzoni esplorano le sottoculture internet, la vulnerabilità, il cringe e i sogni.

Lucrezia Maria Fioritti Bolognese classe ‘96, diplomata in composizione classica al conservatorio di Bologna, nel 2015 arriva a Milano. Nel 2019 è fra i finalisti di Musicultura, mentre nel 2021 il suo brano “Molecole” la fa comparire fra le finaliste del Premio Bianca d’Aponte dove ottiene il riconoscimento di miglior testo.

Il roster di Dargen D’Amico mette al centro l’identità attraverso tre progetti artistici unici, dalla cantautrice Beatrice Quinta all’intensità di Matteo Orsi, fino ai coloratissimi Disco Club Paradiso. Ad affiancarli nel percorso come producer ci sarà Big Fish.

Beatrice Quinta (Beatrice Maria Visconti) 23enne palermitana da pochi anni trasferitasi a Milano. Vince diversi concorsi nella sua città come “Rock 10 e lode” e “Notti d’autore”. Nel 2015 esordisce a Sanremo Giovani con il brano Paulette. In questi anni scrive e canta le sue canzoni, ma collabora anche come autrice con altri artisti tra cui Giuliano Palma. Nel frattempo scrive anche topline per diversi dj in tutta Europa.

Matteo Orsi Cantautore romano classe ’97. Timido e introverso, si approccia alla musica fin da bambino, quando bastava una vecchia tastiera 49 tasti davanti alla finestra della cameretta per portarlo altrove. Proprio dalla sua camera inizia a scrivere le prime canzoni negli ultimi anni di liceo. Il gusto per la parola e per i cantautori fanno spazio a una voce sottile che racconta in modo crudo e diretto le fragilità dei suoi vent’anni.

Disco Club Paradiso Band dance indie/pop nata sui banchi di scuola, formata dal cantante Leonardo Bergonzini, nato a San Giovanni in Persiceto e principalmente autore della musica e dei testi (in arte Leo Bi); il batterista e producer Olmo Luca Stuppioni (Olmo), nato ad Anzola dell’Emilia; Giacomo Semenzato (Jacky Sax), sassofonista della band e polistrumentista, nato a Cento; Simone Murineddu (Murri), chitarrista nato a Crevalcore.

Il roster di Rkomi manifesta mondi sonori diversi: il clubbing etereo di Iako, il pop d’autore dei Santi Francesi e la delicatezza di Joėlle. Il producer per loro sarà Katoo.

Iako (Jacopo Rossetto) Nato a Venezia nel 1995, iako inizia a costruire la sua identità musicale nel silenzio etereo della laguna, in compagnia dei grandi cantautori del passato. A 19 anni si sposta a Londra, dove si avvicina al mondo della produzione e del clubbing, e dopo quasi sei anni di sperimentazione decide di tornare e concentrarsi sull’italiano. Il risultato di questo blend è uno stile introspettivo, figlio impossibile della quiete lagunare e del ritmo caotico di Londra.

Santi Francesi Sono Alessandro De Santis (voce solista, chitarra e ukulele) e Mario Francese (cori, tastiere, synthesizer e basso elettrico). La loro musica offre una visione del mondo in cui la realtà è filtrata da un “cinismo colorato”, con uno sguardo in perenne oscillazione tra lo slancio vitale collettivo e la necessità di autoisolamento. Nel 2019 pubblicano il loro primo album “Tutti Manifesti”. Nel 2021, con il singolo “Giovani Favolosi”, vincono il Festival musicale Musicultura. Nel luglio 2021 suonano al Giffoni Film Festival dove condividono il palco con Franco126. Nel 2022 pubblicano due brani: “Signorino” e “Buttami giù”.

Joėlle (Giorgia Turcato) Studentessa di Lendinara (Rovigo), nasce il 24 agosto del 2001, inizia ad avvicinarsi alla musica fin da piccola, col papà ascoltava molte cassette di cantanti importanti della scena italiana ed estera. Crescendo impara a suonare la chitarra da autodidatta e con essa accompagnandosi inizia a scrivere i primi inediti in lingua inglese e italiana (mai pubblicati). Joelle nasce dall'idea di trasporre tutte le sue emozioni in musica, creare, sperimentare stili e vivere di questo, la musica per lei è rinascita.

DAILY e HOT FACTOR

Tornano anche i due imperdibili appuntamenti che, come da tradizione, accompagnano i Live di X Factor: Hot Factor, che vede nuovamente alla conduzione Paola Di Benedetto, tra le più apprezzate speaker di RTL 102.5 (uno dei media partner di #XF2022); a lei spetterà il difficile compito di guidare i commenti a caldo di giudici e concorrenti un secondo dopo la fine dello show di prime-time. E il Daily, già in onda da dopo la puntata delle Last Call, l’appuntamento che racconta giorno per giorno la vita dei ragazzi. Le loro storie saranno al centro di tutto, per un tragitto che va dall’assegnazione dei brani alle prove, alla performance live, agli sviluppi manche dopo manche, fino ad arrivare ai commenti del post puntata. Ma ci sarà anche un approfondito racconto più “personale” con la vita quotidiana dei ragazzi, che da quest’anno tornano a vivere tutti insieme in un Loft. Il percorso del Daily di X Factor 2022 sarà verticale e approfondito sulla preparazione dei Live Show e vivrà sul punto di vista degli artisti in gara anche grazie all'utilizzo di auto-racconti in modalità video-diario e/o mobile. Gli appuntamenti ricorrenti saranno il brief e le prove in sala, quando ogni giudice incontrerà i propri ragazzi e, dopo aver fatto il punto sulla puntata precedente e su come lavorare al nuovo brano, prima di recarsi direttamente in sala prova per iniziare a costruire, attraverso un lavoro “vero”, il brano che porteranno sul palco dei Live. Nella puntata del giovedì, a poche ore dall’inizio dello show in diretta, vedremo le prove in studio, mentre il venerdì sarà in onda la consueta riduzione della puntata live del giorno precedente.

LACCIO E SHAKE del MODULO PROJECT

Il team creativo dei Live Show Anche quest’anno X Factor promette di mettere in scena uno spettacolo musicale e televisivo unico. A garanzia di questo torna il team creativo di Laccio e Shake, esponenti del Modulo Project, duo creativo trasversale in cui si uniscono talento artistico e competenza tecnica, che nel 2009 hanno fondato la “Modulo Academy” della quale sono ancora oggi direttori. Come è stato evidente lo scorso anno, quando hanno ottenuto un consenso unanime, Laccio e Shake presidiano tutta la fase dello spettacolo, dall’ideazione alla progettazione fino alla messa in scena, strizzando l’occhio all’avanguardia visual. Laccio è Emanuele Cristofoli: ha lavorato come ballerino, coreografo e direttore artistico tra cinema, musica, pubblicità e moda, al fianco di Paolo Sorrentino e Gabriele Muccino e di grandi brand della moda e non solo; il suo è un percorso di ricerca coreografica legata a danzatori uomini, per portare in scena un linguaggio nuovo ed esclusivo più vicino al mondo del teatro; Shake, invece, è Fabio Bernardini, che dopo una carriera nel mondo della danza (ha ballato con grandi personaggi dello spettacolo come Tiziano Ferro, Wll.i.am, David Guetta, Bob Sinclair, Coolio) ha fondato la sua casa di produzione, la “Plastik Dreamer Urban Filmmaking Crew”: il suo talento e la sua passione si uniscono negli sport estremi legati agli action movie creando così contenuti per grandissimi brand internazionali.

L’APP X FACTOR 2022

L’app di X Factor 2022 ha 4 sezioni: HOME, per rivedere tutte le esibizioni dei Live Show, gli ospiti e i commenti dei giudici, il Daily e i contenuti esclusivi dal dietro le quinte di #XF2022; PROTAGONISTI, per trovare subito le notizie e i contenuti che riguardano uno specifico giudice, concorrente o il conduttore; VOTA, con cui votare gratuitamente i concorrenti durante le sessioni di televoto e decidere chi sarà il vincitore di X Factor 2022; e infine TrisFactor, il nuovo fantagioco in cui ogni giocatore dovrà indovinare tutte le mosse dei protagonisti di X Factor 2022, abbinando un personaggio del cast ad un evento relativo al Live Show in onda.

I 4 CANALI DI VOTO DI X FACTOR

Il voto durante i Live sarà disponibile tramite i seguenti canali in modo totalmente gratuito: • WEB: accedendo al sito xfactor.sky.it da desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi; • App XF2022: scaricando gratis l’App X Factor 2021 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook o Twitter; • Decoder Sky: canale interattivo/Tasto verde (solo per STBs connessi a Internet) e Sky Q • Sky Glass: canale interattivo/tasto interattività.

PARTNER

CREDITI

X Factor è un programma a cura di Eliana Guerra. Supervisore di produzione: Barnaby Boccoli. Produttore esecutivo: Paolo Scarabaci. Produttore creativo: Francesca Pietrogrande. Autori: Lorenzo Campagnari, Chiara Guerra, Paolo Biamonte, Giacomo Carrera, Paola Costa, Paolo Gioia, Vincenzo Maiorana. Direzione Musicale: Antonio Filippelli. Regia: Luigi Antonini. Fotografia: Ivan Pierri. Scenografia: Luigi Maresca. X FACTOR 2022 – I LIVE