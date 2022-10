Il concorrente americano trapiantato a Bologna per insegnare musica inglese nelle scuole, sembrava destinato ad arrivare lontano, ma il suo sogno si infrange ai Bootcamp. Colin esce di scena: Ambra lo elimina al suo primo switch, a favore di Francesca Rigoni. Il meccanismo delle 6 sedie è implacabile, la gara continua con le Last Call, giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go

Promosso a pieni voti da Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Rkomi e dal pubblico, nel corso della seconda puntata di Audition, Colin Mac Donald si fa notare non solo per il talento e la voce, ma per l’attitudine e la disinvoltura con cui sa stare sul palco (non a caso conquista la prima standing ovation della serata). Il concorrente americano trapiantato a Bologna per insegnare musica inglese nelle scuole, sembrava destinato ad arrivare lontano, quantomeno ai Live, ma il suo sogno si infrange. Nella seconda parte dei Bootcamp (LO SPECIALE), giovedì 13 ottobre torna a esibirsi tra gli applausi scroscianti del pubblico, conquista l’ultimo posto libero con un'impeccabile cover di Adore You di Harry Styles, ma non basta. Sul finire è costretto a lasciare la gara a causa dell’implacabile meccanismo delle 6 sedie. Non c’è posto per tutti e Ambra, al suo primo switch, lo sacrifica a favore di Francesca Rigoni (in arte Inverno) che con il suo inedito Ansiaaaaa la convince con effetto immediato: “Tu sei un progetto, e potresti essere il mio” (VIDEO). Il pubblico dissente, ma il dado è tratto, il giovane Colin esce di scena. La gara continua giovedì prossimo alle Last Call: l’ultimo scoglio prima degli attesissimi Live Show.