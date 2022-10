X Factor 2022, i Bootcamp (parte prima): cos'è successo. FOTO

1/31 Foto di Virginia Bettoja

A scoprire il primo dei 4 roster di 12 artisti (che diventeranno solo 6 con le sedie e gli switch) è Rkomi, che accoglie gli entusiasti The Violet End, Lina Lane, Martina Bonsignore, Delì Lin, Santi Francesi, Giorgia Turcato, Elephants In The Room, Alessandro Baroni, Clemente Guidi, Jacopo Rossetto, Manal Harchiche e Moise. Ad aprire le danze sono gli Elephants In The Room, la band rompe il ghiaccio con l’inedito I love it. Rkomi, incalzato dalle acclamazioni del pubblico, non ha dubbi: “Ci sono 6 sedie, e la prima è sicuramente la vostra. Accomodatevi!”

X Factor 2022, le Audizioni: cos'è successo nella terza puntata. FOTO