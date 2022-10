TrisFactor, il fanta X Factor per giocare con i concorrenti ai Live

IL TRISFACTOR

X Factor, giovedì i Live: 12 concorrenti, ospiti Elisa e Dardust

Il gioco si ispira al tradizionale “tris”, dove ogni giocatore, per vincere, deve allineare il segno “X” o “O” in tre caselle consecutive in senso orizzontale, verticale o obliquo. Nel TrisFactor il giocatore dovrà invece abbinare un personaggio del cast del programma (a scelta tra concorrenti, giudici e conduttrice, alla quale sarà automaticamente abbinata la casella centrale) a un evento del Live Show, tra quelli già predefiniti in un apposito elenco che va dalla standing ovation al rischio eliminazione. Ogni casella indovinata sarà contrassegnata con una “X” e ogni Tris varrà un punteggio: 10 punti per ogni Tris in senso orizzontale, verticale o obliquo, 50 punti per due Tris in senso obliquo (senza altri Tris orizzontali o verticali) e ben 100 punti per tutte e nove le caselle indovinate. Se in una casella indovinata sarà presente un evento Škoda saranno assegnati altri 5 punti, indipendentemente dalla composizione dei Tris. Dal primo Live del 27 ottobre alla finalissima dell’8 dicembre gli spettatori si sfideranno, e chi totalizzerà il maggior numero di punti dominerà la classifica generale condivisa con amici, colleghi, influencers e gruppi d’ascolto. In caso di parità la posizione in classifica sarà determinata in base al numero di caselle totali indovinate, comprese quelle che non servono a formare un Tris.