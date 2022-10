X Factor 2022, attesa per la prima puntata di Live. DIRETTA

Dodici concorrenti, quattro giudici e un solo vincitore. Si apre l’attesissima fase dei Live di X Factor 2022 (LO SPECIALE), condotto da Francesca Michielin (FOTO), che stasera vede i giovani artisti (I 12 concorrenti che andranno ai Live. FOTO) sfidarsi attraverso due manche di gara in cui proporranno cover di brani di artisti popolarissimi della scena musicale italiana e internazionale (ANTICIPAZIONI).

Chi avrà la meglio stasera? (I giudici pronti a darsi battaglia sul palco dei Live. VIDEO) In gara Gaia Eleonora Cipollaro (in arte Dadà), Linda e la band degli Omini guidati da Fedez; Matteo Siffredi, Tropea e Lucrezia Maria Fioritti capitanati da Ambra Angiolini; Dargen D’Amico fa scendere in campo Beatrice Maria Visconti (in arte Beatrice Quinta), Matteo Orsi e i Disco Club Paradiso; Rkomi punta tutto su Jacopo Rossetto (in arte Iako), Santi Francesi e Giorgia Turcato (Joėlle).

Ospiti d’eccezione per il primo Live. Il palco di X Factor 2022 accoglierà Elisa, reduce dal successo del suo ultimo album “Back to the future” e da un’estate in tour nel segno del sold out. A #XF2022 presenterà un set esclusivo per presentare in anteprima un piccolo assaggio di quello che, dal 1 dicembre, sarà il suo nuovo spettacolo live dal titolo “An Intimate Night”: la tournée nei teatri con nuovi arrangiamenti, pensati per la magica atmosfera natalizia con una formazione speciale composta da chitarra, pianoforte e quintetto d'archi. E ancora, sempre nel corso della prima puntata, Dardust, in anteprima dal vivo, proporrà un medley inedito estratto da “Duality”, il suo nuovo lavoro in uscita il 28 ottobre, un doppio album in cui, per la prima volta, scinde i suoi due regni in due esperienze parallele e allo stesso tempo convergenti.

Appuntamento ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go.