Live di X Factor 2022, quando iniziano e chi sono i concorrenti

X Factor 2022, i 12 concorrenti che andranno ai Live. FOTO

Nella fase delle Last Call ciascuno dei 4 giudici ha formato la propria squadra scegliendo i 3 artisti da portare ai Live Show. Ecco i 12 artisti selezionati da Ambra, Dargen, Rkomi e Fedez che saranno i protagonisti del palco di XF22. Appuntamento giovedì 27 ottobre, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go

La prima squadra che si è formata sul palco delle Last Call è quella di Ambra, che per i Live ha scelto Matteo Siffredi, Tropea e Lucrezia Fioritti

Dopo i primi approcci con chitarra e pianoforte Matteo Siffredi, classe 2001, scopre a 16 anni un nuovo modo per raccontare storie: le canzoni. Tra il 2019 e il 2020 Matteo pubblica 5 singoli di successo nel panorama Indie-Pop, ma vuole di più: vivere per creare musica. Una musica che è vertigine e colore, dalle influenze R&B e Soul come Daniel Caesar, Paolo Nutini e Leon Bridges a quelle Alternative Rock e Blues come Radiohead, Jeff Buckley e Gary Clark JR. Il suo progetto musicale nasce in un garage insieme a qualche amico una sera di febbraio del 2021