FRANCESCA MICHIELIN – “Oggi inizia la resistenza. Buongiorno a tutt3”. Questo il messaggio che la cantante Francesca Michielin ha scritto sul suo profilo Twitter. L'artista si è scagliata contro il mancato diritto di voto dei fuorisede, così come di coloro che non hanno la cittadinanza italiana, pur essendo nati e cresciuti in Italia. “Il paese non è reale”, ha scritto a un follower che non la pensava come lei

Da Orbàn alla Commissione Ue: le reazioni estere al successo di Meloni