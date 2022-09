Quando è arrivato il risultato ufficiale, Giorgia Meloni ha festeggiato il suo trionfo cantando con un certo coinvolgimento la canzone “A mano a mano”, uno dei capolavori di Rino Gaetano. Ma in generale tutta la colonna sonora scelta per la notte dello spoglio è stata la musica del cantautore morto nel 1981. Ma la famiglia del cantante non ha gradito: "Non se ne può più. Rino è di tutti, e la politica non deve appropriarsene". Raggiunto da Repubblica Alessandro Gaetano, nipote ed erede dell'artista, si è sfogato: "Non se ne può più. Anna, la sorella di Rino, ed io abbiamo detto centinaia di volte che non gradiamo questo tipo di iniziative: Rino è di tutti, e la politica non deve appropriarsene".