Cosmogonie, i look della sfilata Gucci a Castel del Monte. FOTO

Alessandro Michele guarda in alto per l'ispirazione della collezione Gucci Resort 2023. Tema del suggestivo fashion show è la cosmogonia intesa come processo creativo in cui ogni cosa è interconnessa. Illuminato da paillettes e cristalli, Castel del Monte, iconica fortezza che moltiplica il mistero della notte dell'eclissi, risplende per la presenza di ambassador del brand della doppia G tra cui Lana del Rey e i Maneskin. Dalla volta celeste alla Terra è tutta una questione di stelle

a cura di Vittoria Romagnuolo