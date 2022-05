Sfilata Gucci a Castel del Monte: tanti gli ospiti attesi stasera

Tante indiscrezioni, tra avvistamenti social e indizi che stanno comparendo sui profili di Instagram e affini dei presunti invitati, offrono i primi gustosi assaggi di chi questa sera sfilerà tra la parata di stelle attesa in Puglia. I rumors dicono che ci saranno Dakota Johnson, Lana Del Rey ed Elle Fanning, tra gli altri. Di nostrano, invece, si parla di Emma Marrone e Alessandro Borghi, tra gli altri. Le uniche presenze certe sono Damiano & Co., che si esibiranno anche

È incominciata la caccia al tesoro - anzi: il toto-nomi - degli ospiti attesi alla sfilata di Gucci a Castel del Monte di questa sera, lunedì 16 maggio. Dai Måneskin (praticamente certi, dato che pare sia prevista anche una loro esibizione) ai rumors che vorrebbero Emma Marrone nella parata di stelle attesa in Puglia, le voci si stanno facendo tanto varie quanto insistenti.



Parecchie indiscrezioni, tra avvistamenti social e indizi che stanno comparendo sui profili di Instagram dei presunti invitati. Anche le presenze negli hotel dei dintorni insospettiscono, perché o Elle Fanning, Dakota Johnson e Lana Del Rey hanno deciso entrambe di andare in vacanza a Polignano a Mare proprio nello stesso periodo (periodo considerato ancora fuori stagione, tra l’altro), oppure significa che sono in lista questa sera…



Oltre a loro, anche Jodie Turner-Smith è tra le più quotate per essere una delle stelle. Sia dentro sia fuor di metafora, dato che la Maison ha adottato proprio la strategia di associare a ciascun invitato un numero corrispondente a una stella, con l’obiettivo di rendere le star tanti astri pronti ad “attraversare il cosmo”. «Un invito ad attraversare il cosmo. A nome di ogni ospite di Gucci Cosmogonie, la Casa ha adottato una stella è l’ha registrata a nome loro», spiega il brand attraverso i propri social media. L’appuntamento di stasera avrà «ricadute sul territorio con progetti che saranno annunciati nei prossimi giorni», dichiara in un video la sindaca di Andria, Giovanna Bruno.



I Måneskin sono dati ormai per certi, ospiti a Trani nelle ultime ore (in cui sono stati presi d'assalto dai fan scatenati). Tanti altri nomi delle sette note e della settima arte - sia nostrani sia internazionali - sono distribuiti per tutta la Puglia, nelle tantissime masserie extralusso così come nei resort. O è tendenza "vacanze di massa fuori stagione" oppure stasera tutti si daranno appuntamento a Castel del Monte...



La sfilata che questa sera Gucci porta a Castel del Monte, in provincia di Andria, si intitola "Cosmogonie". Le star quindi non potevano di certo mancare all'appello…

L'evento sarà a dir poco esclusivo ed eccezionale, organizzato presso il maniero di Federico II, un patrimonio Unesco che per la prima volta nella sua storia apre le porte al mondo della moda. Castel del Monte sarà totalmente inaccessibile per chi non ha in mano l'invito di Gucci, raro e prezioso come il biglietto dorato per entrare nella fabbrica di Willy Wonka insomma: il fashion show è riservato a solo 300 persone. I fortunati che hanno ricevuto l’invito si sono visti arrivare un cartoncino prestigiosissimo con le varie fasi della Luna rappresentate sopra. Quella di stanotte sarà una bella luna piena, inoltre l'invito garantisce addirittura un'eclissi verso l'alba.



Nelle ultime ore proprio il "vip watching" è diventato l'obby preferito di chiunque si trovi nella meravigliosa regione italiana. I safari fotografici di questo weekend andavano proprio a caccia delle star arrivate a Ostuni così come a Trani. I Måneskin hanno facilitato non poco il lavoro dei fan, pubblicando un video sulle proprie pagine social in cui si vedeva che erano a cena a Trani. Il risultato? Il posto in cui alloggiano è stato letteralmente preso d'assalto dal loro affezionatissimo pubblico. Più che affezionato, dovremmo dire infervorato… Una cena a Grotta Palazzese (famoso ristorante di Polignano a Mare che si trova in una grotta sull'Adriatico) è stata uno degli scenari social più eloquenti di questo "Indovina chi" in edizione speciale star & haute couture: proprio in questo ristorante la modella thailandese Davikah Hoorne ha celebrato il compleanno, condividendo foto e video della serata. E negli scatti si vedono le attrici Elle Fanning e Dakota Johnson, rispettivamente le star di "Maleficent" e "Cinquanta sfumature di grigio". Inoltre nello stesso ristorante è comparsa anche la cantante Lana Del Rey, l'attore Blake Lee e l'attrice Jodie Turner-Smith (quest'ultima è la moglie di Joshua Jackson e la protagonista della miniserie TV "Anne Boleyn"). Quindi o le masserie in cui le dive hanno prenotato fanno mezza pensione e sono convenzionate con il ristorante Grotta Palazzese (scherziamo) oppure tutti quanti sono in combutta...

C'è chi parla di Lady Gaga e di Iggy Pop, chi azzarda nomi tirandoli fuori dal cappello dei tanti testimonial di Gucci, da Jared Leto a Harry Styles passando per gli italiani Alessandro Borghi e Achille Lauro.

Diciamo però che l'attore Alessandro Borghi così come la cantante Emma Marrone almeno l'invito l'hanno ricevuto, questo è certo, come dimostrano le Stories su Instagram. Inoltre Emma è pugliese, quindi non invitarla sarebbe follia pura. “Cosmogonie” quindi ha un tema che comincia ben prima dell’inizio della sfilata, con tante, tantissime stelle già protagoniste delle indiscrezioni, aspettando di goderci le creazioni ispirate al cosmo del direttore creativo Alessandro Michele.



Reduci dal palco torinese dell'Eurovision Song Contest, i Måneskin non sono soltanto gli ospiti della sfilata ma si esibiranno pure. La band romana più famosa della nostra storia suonerà al party organizzato da Gucci. Intanto la zona del maniero ottagonale di Federico II è controllata da 250 addetti alla sicurezza, incaricati di non far passare nessuno in queste ore per poi permetterlo soltanto ai 300 invitati di questa sera.