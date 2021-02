1/10 ©Getty

Il cardigan è uno dei modelli di maglione più gettonati. Di tendenza si rivela la versione un po’ over, da portare dentro ai pantaloni o alla gonna. Anche il mix di maglia a collo alto e cardigan dello stesso colore è una scelta da non sottovalutare, ottima per look easy-chic che non rinunciano al caldo.



Scopri tutte le tendenze fashion nello speciale sulla moda