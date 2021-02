Ecco i look che ruotano attorno alle fantasie cool della nuova stagione. Dall’effetto animalier che riproduce il manto della zebra alle intramontabili "stripes" (in orizzontale per un effetto chic alla francese oppure in verticale per uno slancio in più) fino al motivo floreale che sboccia in primavera, scegliete il motivo che più vi si addice e rendetelo protagonista del vostro guardaroba