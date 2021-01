Vanessa Incontrada nuova testimonial di Dolce & Gabbana

A 42 anni, la Incontrada indossa in maniera meravigliosa le creazioni della Maison italiana, una di quelle che rende prestigioso il made in Italy a livello fashion in tutto il mondo. Le sue creazioni ora arrivano fino alla taglia 54.

Vanessa Incontrada è il nuovo volto di Dolce & Gabbana per le taglie grandi. La celebre attrice, showgirl, conduttrice televisiva ed ex modella spagnola naturalizzata italiana posa nella campagna pubblicitaria dedicata, spettacolarmente ispirata ai dipinti di Rubens.

Questa decisione è stata attuata nel 2019 dagli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana, i quali hanno dichiarato di amare la femminilità indistintamente, in ogni sua forma: "La bellezza non è una questione di taglia, è uno stato d'animo, un atteggiamento, quel qualcosa che rende ogni donna affascinante e unica”.

Il brand non ha eliminato dalle proprie collezioni la taglia 36 ma ha deciso di ampliare la produzione per arrivare a coprire fino alla taglia 54 italiana .

Come lo storico dell’arte Giuliano Briganti definì la sua opera (ossia l’archetipo del "barocco”), anche le didascalie con cui sono stati corredati gli scatti sul profilo ufficiale di Instagram di Dolce & Gabbana accennano proprio al fatto che Rubens sia sinonimo di barocco. E proseguono sottolineando quanto fosse un maestro nel veicolare morbidezza in ogni dettaglio.

La bellezza di Vanessa Incontrada, in sintonia con il Body Positive



Vanessa Incontrada rende omaggio a una tipologia di donna vera, quella le cui forme sono più generose rispetto alle misure canoniche che le passerelle hanno contribuito a codificare negli ultimi decenni. Importantissimo era stato il suo messaggio contro il bodyshaming dato posando nuda sulla copertina di Vanity Fair, (il numero uscito il 30 settembre 2020).

La scelta di Vanessa Incontrada testimonial è in piena sintonia con il Body Positive, il movimento sociale che è nato per mettere in evidenza tutti quei corpi non convenzionali che spesso vengono rappresentati male dai media (ad esempio taglie plus e corpi con disabilità). Questa nuova campagna pubblicitaria di Dolce & Gabbana è un passo importante per una rivoluzione di quegli stretti canoni estetici che le copertine delle riviste e la moda in generale ci hanno imposto negli anni.



Come il Body Positive promuove l’accettazione di qualsiasi corpo a prescindere da etnia, taglia, età, genere o abilità fisica, anche questa campagna con protagonista la tanto bellissima quanto vera Vanessa Incontrada vuole contribuire a cambiare quella mentalità dannosa che lo showbiz ci ha imposto. Quella per cui le misure 90-60-90 venivano recitate come un mantra da chi voleva ambire alla presunta perfezione estetica femminile, presunta in quanto totalmente opinabile.