Madonna, il post per il compleanno del figlio Rocco

Pochi giorni fa la regina del Pop ( FOTO ) ha conquistato i media con uno scatto divenuto virale in breve tempo. Ora, la voce di Like a Prayer ha fatto centro nel cuore del pubblico con il post di auguri per suo figlio Rocco.

Social: i post virali

approfondimento

Se Madonna ha conquistato i media con le foto che hanno fatto il giro del web, negli ultimi giorni anche altre star hanno attirato l’attenzione del pubblico.

Il primo nome è quello di Lady Gaga che ha pubblicato il backstage del videoclip di Rain on Me in collaborazione con Ariana Grande, successivamente è stata la volta di Miley Cyrus (FOTO) che ha svelato la data di uscita del video del nuovo singolo Midnight Sky e di Britney Spears che ha ricordato il look sfoggiato con Justin Timberlake in occasione degli American Music Awards del 2001.

Per quanto riguarda invece il mondo dello spettacolo del Bel paese, Alena Seredova ha emozionato i fan con il dolce scatto di David in compagnia della piccola Vivienne Charlotte, mentre Bianca Guaccero e Maddalena Corvaglia hanno raccontato le loro vacanze attraverso alcuni scatti in spiaggia.