Un esempio ne è la canzone 911, una cui parte del testo recita: “Turning up emotional faders / Keep repeating self-hating phrases / I have heard enough of these voices / Almost like I have no choice / This is biological stasis / My mood's shifting to manic places / Wish I loved, and kept the good friendships / Watch life, here I go again ( I can't see me cry / Can't see me cry, ever again / I can't see me cry / Can't see me cry this is the end / My biggest enemy is me / Pop a 911”.

Nel brano la cantante si apre al pubblico raccontando le sue battaglie contro i demoni che alcune volte sembrano poter prendere il sopravvento sulla nostra mente. Nel corso dell’intervista, Lady Gaga ha parlato dell'uso di un farmaco nella battaglia e di come la strada per l’abbattimento di tabù su questi argomenti sia ancora molto lunga.