Cameron Michelle Diaz, nata a San Diego il 30 agosto 1972, ha recentemente detto addio al cinema. L’attrice, celebre per il ruolo di Mary Jensen in Tutti pazzi per Mary, non è mai stata incline allo studio fin dai tempi del liceo, a 16 anni intraprende la carriera di modella per l'agenzia Elle e inizia a girare il mondo. Debutta al cinema nel 1994 nel film The Mask - Da zero a mito, con Jim Carrey, nonostante non avesse esperienze cinematografiche.





