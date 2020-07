Valentina Vignali, il selfie allo specchio per la nuova forma fisica

Social: i post virali

approfondimento

Aqua, annunciati i concerti del 2021 con Vengaboys e Eiffel 65

In queste settimane abbiamo visto tantissime star italiane e internazionali conquistare i social con foto e video divenuti virali in pochissimo tempo. L’ultimo, in ordine cronologico, è Ricky Martin che ha condiviso un dolcissimo scatto della sua famiglia.

Precedentemente è stata la volta degli Aqua che hanno annunciato le nuove date italiane per il 2021, del video della reunion virtuale del cast di Teen Wolf a nove anni di distanza dalla messa in onda del primo episodio, di Katy Perry che ha rivelato di aver inserito una canzone dedicata alla figlia nel nuovo album di inediti in uscita prossimamente e di Paris Jackson che ha debuttato come cantante seguendo le orme del padre.