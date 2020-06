Vasco Rossi, giornata al mare: gli scatti su Instagram

Una giornata di relax per una delle voci più celebri e amate dal pubblico. Poche ore fa Vasco Rossi ha condiviso alcune foto scattate al mare ottenendo più di 85.000 like in meno di ventiquattro ore.

Il rocker si è concesso qualche ore di tranquillità optando per la spiaggia, come scritto nella didascalia del post.

approfondimento

Max Pezzali, annunciate le nuove date del 2021

Nel frattempo, tanti artisti del Bel paese si stanno dando battaglia per la conquista del gradino più alto del podio nella classifica dei tormentoni estivi, tra loro Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri che hanno appena distribuito l’esplosiva La Isla, Shade che ha deciso di puntare tutto sul travolgente brano Autostop, la voce di Sere Nere che ha pubblicato Balla per me in duetto con Jovanotti, Nek che ha fatto centro nel cuore del pubblico con Ssshh!! e infine Baby K e Chiara Ferragni con Non mi basta più.