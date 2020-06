Nek, il nuovo singolo è Ssshh!!

Poche ore fa la voce di Almeno stavolta ha annunciato su Instagram la distribuzione di Sshh!!! come secondo brano estratto dal suo quindicesimo album in studio , anticipato da Perdonare: “Ssshh!!! è una canzone che racconta del nostro tempo, quello delle parole, a volte troppe, a volte affilate come lame, che spesso dovrebbero lasciare spazio al silenzio e al contatto umano. Da venerdì, in tutte le radio!”.

Nek: il successo

approfondimento

Nek rappresenta una delle colonne portanti della musica italiana, infatti in oltre due decenni di carriera la sua voce ha accompagnato milioni di persone conquistando anche numerosi e prestigiosi riconoscimenti, basti infatti pensare che il disco Lei, gli amici e tutto il resto fu in grado di ottenere sei dischi di platino in Italia, tre dischi di platino in Spagna, un disco di platino in Svizzera e un disco d’oro in Argentina, Austria e Messico.

Ottimi riscontri anche per i video ufficiali dei brani che contano milioni di visualizzazioni su YouTube.