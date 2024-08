Introduzione

“L’amor che move il sole e l’altre stelle”, scriveva Dante Alighieri nell’ultimo verso del Paradiso della sua Divina Commedia, e oggi possiamo aggiungere che accende il cervello. Un gruppo di ricercatori dell’Università di Aalto, in Finlandia, ha creato una mappa degli effetti che sei diversi tipi d’amore - per un partner, per i figli, per gli amici, per gli estrani, per gli animali da compagnia e per la natura – provocano sulla materia grigia. "Ora abbiamo un quadro più completo dell'attività cerebrale associata a diversi tipi di amore rispetto alle ricerche precedenti", afferma Parttyli Rinne, filosofo e ricercatore che ha coordinato lo studio pubblicato sulla rivista Cerebral Cortex.