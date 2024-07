Introduzione

Ci sono diverse soluzioni per chi non può viaggiare con il proprio cane o il proprio gatto: affidarli a servizi di pet-sitting e canili specializzati, oppure scambiare la propria casa lasciandoli così in pace nel proprio habitat e affidandoli a coloro che arrivano.

Se queste soluzioni non fossero percorribili, allora è il caso di prepararsi a viaggiare con il proprio amico a quattro zampe: quando ci si sposta con il proprio cane è bene avere un passaporto sanitario e un trasportino comodo dove il proprio amico a quattro zampe possa respirare e nel caso ricevere dei farmaci, specie se non ha mai percorso tratte particolarmente lunghe. Inoltre, come suggerisce anche il ministero della Salute, durante il viaggio è bene programmare soste regolari, avere con sé dell’acqua fresca e associare l’esperienza al gioco, in modo tale da non stressarlo eccessivamente.