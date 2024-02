Il Museo delle relazioni interrotte che racconta gli amori finiti

Esiste un museo in cui a essere esposti nelle sale non sono quadri o sculture, ma cimeli legati agli amori finiti. Stiamo parlando del Museo delle relazioni interrotte a Zagabria, in Croazia, che raccoglie gli oggetti più disparati, come peluche, abiti da sposa, vasetti di cetrioli, martelli, ciuffi di capelli e persino bottiglie piene di lacrime.