International Kissing Day, 5 idee per celebrare la Giornata del bacio

Nata nel Regno Unito, la ricorrenza è stata adottata in tutto il mondo nei primi anni Duemila e, insieme alla festa di San Valentino, celebra il significato e il piacere di baciare. Dalla fuga romantica fuori città fino alla cena a lume di candela, ecco cinque consigli per trascorrere questa giornata in modo indimenticabile

Ogni giorno dell'anno è buono per celebrare l'amore, ma oggi, in particolare, in tutto il mondo si festeggia l'International Kissing Day. La Giornata mondiale del bacio, che ricorre due volte l'anno (oltre al 6 luglio, anche il 13 aprile), rappresenta un'occasione in più per dimostrare alla persona che amiamo tutto il nostro amore e affetto. Nata nel Regno Unito, la ricorrenza è stata adottata in tutto il mondo nei primi anni Duemila e, insieme alla festa di San Valentino, celebra il significato e il piacere di baciare. Ecco dunque cinque idee per trascorrere in modo indimenticabile l'International Kissing Day.

Cosa c'è di più romantico di una cena a luma di candela insieme alla persona che amiamo? Che sia in un ristorante, su una terrazza all'aperto, in un pub, in una pizzeria o a casa, ciò che conta è la compagnia. Con la luce soffusa di una candela, una musica in sottofondo e il vostro cibo preferito, trascorrerete senza dubbio una serata romantica e indimenticabile.

Quale modo migliore per celebrare la Giornata mondiale del bacio se non ricordare tutti i baci più belli nel cinema? Dall'intramontabile scena di Titanic che vede protagonisti Kate Winslet e Leonardo DiCaprio, fino all'iconico bacio tra Tobey Maguire e Kirsten Dunst in Spider-Man, fino a quello tra Jake Gyllenhaal e Heath Ledger in I segreti di Brokeback Mountain.

3. Una fuga romantica fuori città

Per gli amanti dei viaggi e delle gite fuori porta, l'International Kissing Day può rappresentare anche un'occasione perfetta per una fuga romantica fuori città. Sono tantissime le destinazioni da non perdere in Italia: dalle città d'arte, come Firenze e Torino, alle località di montagna tra cui Bormio, Cortina e Madonna di Campiglio, fino alle spiagge e alle terrazze affacciate sul mare, come le Cinque Terre, la Calabria o la Sardegna. Per i più sentimentali, non può mancare una visita alla città dell'amore per eccellenza: Verona.

4. Guardare il tramonto

Il momento più suggestivo della giornata è senza dubbio il tramonto. Quando il sole cala è in grado di regalarci spettacoli unici, con sfumature di colori rossastri e rosati e un'atmosfera ineguagliabile. Possiamo sederci su una panchina al parco, una spiaggia, un prato, o semplicemente sul sedile della nostra automobile: ciò che renderà questo momento speciale è la persona con cui lo condividerete.

5. Cucinare insieme

Tra le attività da fare per celebrare l'International Kissing Day c'è la cucina. Mettersi ai fornelli insieme alla persona che amiamo non può far altro che unirci ancora di più. Possiamo dilettarci nella preparazione di un dolce o un piatto salato: dall'iconica torta al cioccolato, che è il “cibo degli innamorati” per eccellenza, fino alle lasagne, la carbonara o la pizza.