"Troppo caldo, a scuola a ottobre", genitori contro proposta docenti

La proposta ha fatto grande scalpore, ma sino agli inizi degli anni ‘50 il calendario scolastico prevedeva l’avvio delle lezioni a ottobre. Niente scuola a settembre è la proposta lanciata da diverse associazioni di docenti e sindacati che chiedono al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara di ripensare il calendario scolastico perché in molti istituti si gela d’inverno e fa troppo caldo d’estate Le aule spesso non sono attrezzate e hanno termosifoni non funzionanti e mancano i condizionatori. La proposta preoccupa i genitori che faticano già parecchio ad organizzarsi nei tre mesi estivi per la gestione dei figli, tra centri estivi, corsi e attività quasi sempre a pagamento.