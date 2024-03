Salute mentale, 9 mln di adolescenti soffrono di ansia e depressione

In Italia 1 su 5 si sente in ansia e 1 su 3 si vergogna a chiedere aiuto. Sono alcuni dei dati presentati nel corso del 17° seminario internazionale di Formazione in Psichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza promosso da Fondazione Child e Telefono Azzurro

In Europa, 9 milioni di adolescenti sono alle prese con problemi di salute mentale, segnati principalmente da depressione, ansia e disturbi comportamentali. La situazione è grave anche in Italia: secondo l'ultima indagine di Telefono Azzurro 1 ragazzo su 5 si sente in ansia, e per 1 su 3 chiedere aiuto ad un esperto di salute mentale è motivo di vergogna.

Ascoltare

"Ascoltare le voci dei bambini e degli adolescenti è fondamentale per rispondere in modo adeguato ed efficace ai loro bisogni di salute mentale. Una comunicazione efficace favorisce la fiducia e incoraggia l'apertura portando a un sostegno e a un intervento migliori" afferma il presidente della Fondazione Child Ernesto Caffo. "Il benessere mentale è un problema globale che riguarda diversi attori e allo stesso tempo richiede nuove categorie per essere compreso. Per questo diventa fondamentale condividere le conoscenze e le riflessioni tra i vari esperti a livello internazionale per mettere in atto azioni concrete per migliorare la salute mentale dei più piccoli".