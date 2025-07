Viaggi, cosa fare per proteggersi dalle malattie? I consigli dell'Iss

Introduzione

Anno dopo anno aumenta il numero di persone che intraprende viaggi internazionali, anche in Paesi in via di sviluppo che in passato erano mete poco battute: la riduzione del costo dei voli ha offerto a molti la possibilità di visitare Paesi lontani, anche per la prima volta. E come spiega l'Istituto superiore di sanità (Iss), ormai per fare il giro del mondo in aereo bastano "solamente" 36 ore: si tratta di un tempo "ben inferiore al periodo di incubazione della maggior parte delle malattie trasmissibili" con cui si può venire a contatto viaggiando.