Turismo spinge il rischio contagio per dengue e chikungunya in Italia

Le periferie delle grandi città e i centri lungo le coste sono le aree maggiormente a rischio in Italia per lo sviluppo di focolai di dengue e chikungunya, malattie endemiche in diversi Paesi tropicali che si trasmettono attraverso la cosiddetta "zanzara tigre" (Aedes Albopictus il nome scientifico). A suggerirlo è lo studio coordinato dalla Fondazione Bruno Kessler e dall'Istituto superiore di sanità (Iss) in collaborazione con il ministero della Salute e le Regioni-Province autonome, pubblicato dalla rivista Nature Communications.

I dati della ricerca La ricerca ha analizzato gli episodi di trasmissione locale avvenuti nel periodo tra il 2006 e il 2023, applicando modelli matematici per analizzare i focolai italiani come quelli di Montecchio (2020), Castiglione d'Adda (2023) e Roma (2023) per quanto riguarda la dengue e quelli di Castiglione di Cervia (2007), Anzio (2017) e Guardavalle (2017) per la chikungunya. L'obiettivo è stimare il rischio di trasmissione considerando sia la densità di popolazione che i dati entomologici e climatici. Complessivamente, nel periodo considerato, sono stati confermati 1.435 casi importati di dengue e 142 di chikungunya. Le infezioni sono state contratte prevalentemente in Thailandia, Cuba, India e Maldive per quanto riguarda la dengue, e in India, Repubblica Dominicana, Brasile e Thailandia per la chikungunya. Nello stesso arco di tempo, sono stati diagnosticati 388 casi autoctoni di dengue e 93 di chikungunya. Dallo studio è emerso che tutte le località in cui è stata osservata la trasmissione locale dei virus in Italia sono state identificate come aree ad alto rischio, ma ci sono molte altre zone con caratteristiche simili che non hanno registrato focolai.