Vaiolo scimmie, ecco cosa aumenta rischio Mpox grave: studio italiano

I risultati



Analizzando la "differenza significativa" tra la carica virale nei pazienti con infezione lieve e quelli con forma grave (il 39,7% del campione), i ricercatori hanno osservato che il rischio di sviluppare una malattia grave diminuiva "di circa il 5% per ogni aumento di Ct”, valore che più è elevato e più indica una bassa carica virale. Altri aspetti osservati sono che "la razza caucasica e la presentazione con febbre, mal di gola, linfoadenopatia e lesioni perianali potrebbero" anch'essi "predire la grave evoluzione della malattia".

Il team di ricerca ha inoltre rilevato che "il virus mpox non ha mostrato alcuna tendenza a causare danni specifici agli organi”. Infine, lo studio ha mostrato “la diffusione virale in diversi siti anatomici dopo la guarigione clinica, sebbene non sia stato possibile trarre interpretazioni definitive dell'infettività”.

L'associazione diretta tra i valori Ct delle vie respiratorie superiori e la gravità dell'Mpox "suggerisce il suo potenziale utilizzo come strumento di laboratorio, insieme a noti fattori clinici predittivi, per la gestione precoce dei casi e per identificare le persone a rischio di grave malattia”, hanno concluso gli autori. “Ciò potrebbe facilitare l'inizio tempestivo del trattamento antivirale o l'indicazione per l'ospedalizzazione, in particolare tra le persone più vulnerabili, come quelle con infezione da Hiv avanzata. Infine, gli sforzi di ricerca e la continua sorveglianza internazionale sono fondamentali per migliorare le attuali strategie di contenimento e le future risposte alle epidemie tra i membri delle popolazioni chiave".



