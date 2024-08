Introduzione

Secondo l’Oms, l'mpox è di nuovo un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza globale. In Svezia rilevato primo caso al di fuori dell'Africa della variante più pericolosa. L’Ecdc invita a tenere alta la guardia. Sul fronte dei vaccini, il titolo della società danese Bavarian Nordic, unica produttrice del siero ribattezzato Imvanex, è balzato in Borsa del 50% in pochi giorni. E l'azienda ha chiesto all’Ema l’autorizzazione per estendere la vaccinazione nei giovani da 12 a 17 anni. In magazzino disponibili 500mila dosi, possibile produrne 10 milioni entro il prossimo anno.