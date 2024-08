Vaiolo delle scimmie, cosa sappiamo della nuova variante clade 1

Durante la diffusione globale del vaiolo nel 2022, i vaccini sono stati rapidamente distribuiti nelle regioni più ricche come l'Europa e il Nord America, contribuendo a tenere sotto controllo l'epidemia. Ma i vaccini disponibili non sono stati in gran parte resi disponibili nei Paesi africani più colpiti dal vaiolo. Martedì scorso, il responsabile del CDC per l'Africa Jean Kaseya ha annunciato un accordo con l'Unione Europea e l'azienda farmaceutica Bavarian Nordic per la fornitura e la distribuzione di 200 mila dosi di vaccino contro il vaiolo in tutto il continente. Kaseya ha riconosciuto che le dosi di vaccino anti-varicella della Bavarian Nordic - che richiede due iniezioni per persona - non saranno sufficienti. Ma c'è un piano futuro per assicurare 10 milioni di dosi di vaccino per l'Africa, ha detto a un briefing online per i media. Kaseya ha anche sottolineato che se l'Africa avesse ricevuto prima le dosi di vaccino e il supporto necessario, il numero di casi non sarebbe ora così alto.