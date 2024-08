Vaiolo scimmie in Africa, l’Ue donerà vaccini per emergenza sanitaria

Hera donerà oltre 175mila dosi di vaccino MVA-BN per contrastare l'emergenza sanitaria provocata dall'epidemia di mpox in Africa. Intanto, oggi il comitato dell’Oms si è riunito per valutare se l’epidemia possa essere considerata un'emergenza sanitaria di portata internazionale

È emergenza sanitaria in Africa per l’aumento dei casi di vaiolo delle scimmie, ormai ribattezzato mpox. Lo stato di emergenza è stato dichiarato martedì 13 agosto dall’Africa Centres for Disease Control and Prevention, che ha esortato la comunità internazionale a contribuire al suo obiettivo di mobilitare 2 milioni di vaccini. Appello a cui l’Ue ha risposto prontamente. L’Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie della Commissione europea (Hera) ha fatto sapere che acquisterà e donerà al continente africano 175.420 dosi di vaccino MVA-BN. Si tratta dell’unico preparato contro il vaiolo approvato dalla Fda e dall'Ema. Intanto, nelle scorse ore, si è riunito il comitato di emergenza dell'Organizzazione mondiale della sanità per valutare se la crescita dei casi in Africa possa essere considerata un'emergenza sanitaria pubblica di portata internazionale (Pheic). La decisione è attesa nelle prossime ore.

Oltre alla donazione dell’Ue, l'azienda farmaceutica Bavarian Nordic ha deciso di contribuire con ulteriori 40mila dosi di vaccino che donerà ad Hera. I vaccini donati verranno distribuiti dall’Africa Cdc in base alle esigenze regionali. Il centro africano per la prevenzione delle malattie, in collaborazione con Hera, è inoltre al lavoro per ampliare l'accesso alla diagnostica e al sequenziamento dell'mpox nella regione. A tal fine, è previsto un finanziamento di 3,5 milioni di euro per l'inizio dell'autunno.

Riunito il comitato di emergenza dell'Oms



Intanto, come detto, il comitato di emergenza dell’Oms si è riunito oggi per valutare l’impatto dell’epidemia di mpox. "Nella Repubblica Democratica del Congo la malattia viene segnalata da più di un decennio", ha riferito nel discorso di apertura il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. "L'anno scorso, i casi segnalati sono aumentati in modo significativo, ma quest'anno il numero di casi segnalati ha già superato il totale dell'anno scorso, con oltre 14mila contagi e 524 decessi". A destare preoccupazione, in particolare, è un nuovo ceppo del virus, chiamato Clade 1b. Questo ceppo “si diffonde rapidamente nella Repubblica Democratica del Congo. Sembra diffondersi principalmente attraverso le reti sessuali, e il suo rilevamento nei Paesi confinanti è particolarmente preoccupante”. Nell'ultimo mese sono stati segnalati circa 90 infezioni dovute al ceppo 1b del virus mpox in quattro Nazioni confinanti che non avevano mai segnalato la malattia in precedenza: Burundi, Kenya, Ruanda e Uganda.



In circolazione diversi ceppi del virus



La situazione è resa ancora più complicata dalla presenza di diversi ceppi del virus, ognuno con modalità di trasmissione e livelli di rischio differenti. "Abbiamo a che fare con diverse epidemie di diversi cladi, in Paesi diversi, con diverse modalità di trasmissione e diversi livelli di rischio", ha sottolineato Ghebreyesus. L'Oms ha già sviluppato un piano di risposta per l'Africa, che richiede un investimento iniziale di 15 milioni di dollari, di cui 1,45 milioni già stanziati.

L'Oms ha anche sollecitato i produttori di vaccini a fare richiesta di inserimento dei vaccini anti-mpox nella lista dei farmaci di emergenza (Emergency Use Listing). Ciò "accelererà l'accesso ai vaccini per i Paesi a basso reddito che non hanno ancora rilasciato la propria approvazione nazionale" e "consente inoltre ai partner, come Gavi e Unicef, di procurarsi vaccini per la distribuzione".



ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24