Vaiolo scimmie, Oms: "In Europa casi aumentati del 660% in un mese"

Secondo l'ultimo report dell'Oms, il primo su base mensile e non più settimanale, a settembre si è registrato un calo a livello globale del 16% rispetto ad agosto. L’Europa però spicca in controtendenza. L’Africa segna -70%, ma non è chiaro se sia dovuto a una riduzione effettiva dei casi o a un ritardo nella segnalazione. A maggio era stata dichiarata conclusa la fine dell'emergenza sanitaria globale