Vaiolo delle scimmie, un morto e quattro contagiati in Sudafrica

Lo ha reso noto il governo, aggiungendo che sta cercando di garantire la fornitura di un maggior numero di farmaci per il trattamento a titolo precauzionale. I cinque casi, segnalati tra l'8 maggio e il 7 giugno, sono i primi registrati nel Paese dal 2022

Una persona affetta dal vaiolo delle scimmie (Mpox) è morta in Sudafrica e altre quattro sono risultate infette: lo ha reso noto il governo, aggiungendo che sta cercando di garantire la fornitura di un maggior numero di farmaci per il trattamento a titolo precauzionale. I cinque casi, segnalati tra l'8 maggio e il 7 giugno, sono i primi registrati nel Paese dal 2022, ha detto ai giornalisti il ministro della Sanità Joe Phaahla.

Il ministro della Sanità: "Malattia prevenibile"



"Una morte è troppa, soprattutto per una malattia prevenibile e gestibile", ha affermato il ministro, esortando coloro che presentano sintomi sospetti a rivolgersi al medico e ad aiutare a rintracciare i contatti. "La nostra intenzione è quella di ottenere una scorta di Tecovirimat per un rapido impiego nel caso in cui la situazione attuale porti a un'epidemia più ampia", ha detto Phaahla riferendosi a un farmaco antivirale.