Vaiolo delle scimmie, quali animali possono trasmetterlo?

Il vaiolo delle scimmie è stato identificato per la prima volta nelle scimmie nel 1958, ma non sono solo i primati a essere coinvolti nella trasmissione del virus. Nonostante non sia ancora stata identificata la fonte esatta del virus in natura, i Cdc americani (Centers for Disease Control and Prevention) ritengono che diverse specie di piccoli mammiferi, come scoiattoli, ratti e ghiri, possano essere portatori del virus, seppur senza sintomi, in alcune parti dell'Africa occidentale e centrale. Questi animali potrebbero aver contribuito alla recente epidemia, che nel continente ha portato a un aumento del 160% dei casi rispetto al 2023 e ha colpito in modo particolarmente grave i bambini.