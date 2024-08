Mpox Virus, la Germania invierà 100mila dosi di vaccino in Africa

Salute e Benessere

Il primo decesso di un cittadino italiano, anche se avvenuto a Cuba, accende i riflettori su una malattia che vede aumentare di giorno in giorno il numero di casi, nonostante si conosca già dal 1970. Ecco quali sono le categorie più a rischio e le precauzioni da adottare in caso di contagio

Il nome, spiega l'Istituto Superiore di Sanità nella scheda dedicata alla patologia sul suo portale, deriva dalla prima identificazione del virus , scoperto nelle scimmie in un laboratorio danese nel 1958. Nelle aree endemiche l'infezione è trasmessa all'uomo da un morso o un contatto diretto con un animale infetto. La classificazione come agente patogeno umano è avvenuta per la prima volta nel 1970 nella Repubblica Democratica del Congo

Da maggio sono circa 20mila i casi in Europa. La maggior parte è stata identificata nei maschi tra 18 e 50 anni, soprattutto nella categoria Msm (men who have sex with men). Particolari pratiche sessuali sembrano quindi aver facilitato la trasmissione del vaiolo, ma, ammonisce l'Iss, sono possibili anche casi di trasmissione in altri gruppi di popolazione. In base a quanto finora riportato è probabile che il patogeno circoli soprattutto tra coloro che hanno partner sessuali multipli, mentre il grado di diffusione nella popolazione generale è molto bassa